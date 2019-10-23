В Николаеве на капремонт зеленой зоны возле спортшколы «Надежда» хотят потратить 5,7 миллионов гривен

Скриншот с Google Maps Администрация Заводского района Николаева планирует потратить 5,7 миллионов гривен на капитальный ремонт зеленой зоны возле дома №42 по улице Генерала Карпенко.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Ожидаемая стоимость работ 5 миллионов 770 тысяч 852 гривны. Предполагается, что до 11 сентября 2020 года подрядчик должен будет выполнить озеленение территории, установить фонтан и провести под него водопровод, установить лавочки и урны, и выполнить другие работы.

На изготовление проектно-сметной документации чиновники потратили в общей сложности 314 тысяч 953 гривен. Проект изготовляла николаевская фирма ООО «Ласкардо». Фирма зарегистрирована с 2008 года, уставный капитал - 51,5 тысяч гривен. Руководитель Андрей Антоненко, а владелец фирмы - Людмила Догадова.

Напомним, что ранее члены градостроительного совета Николаева остались недовольны проектом фасада спортшколы «Надежда» и близлежащего спортивного кафе, которые проектировщики хотят сделать более современными.

Как известно, осенью 2018 года в Николаеве начались работы по капитальному ремонту спортивного комплекса «Надежда». Среди предусмотренных работ – утепление фасада, ремонт крыши и замена старых окон. 24 сентября из-за дождя вода текла прямо в баскетбольный зал. В итоге часть паркета, который принадлежит частной фирме, пришла в негодность.

В частности, сообщалось, что именно по настоянию Федерации баскетбола спорткомплекс «Надежда» не был закрыт на время проведения ремонтных работ, так как было запланировано проведение мероприятий.

Позже стало известно, что николаевский спорткомплекс «Надежда» закроют на ремонт до марта 2019 года. До этого момента в здании нельзя будет проводить тренировки и баскетбольные матчи. Также выяснилось, что до конца года подрядчик отремонтирует только треть крыши николаевской «Надежды».

Согласно информации на сайте публичных закупок Prozorro, общая стоимость работ составляет 14 миллионов 602 тысячи гривен. Работы выполняет ООО «Голден-Буд» по заказу управления капитального строительства Николаевского городского совета.

При этом фирма «Голден-Буд» является фигурантом уголовного производства. В марте 2018 года в полиции расследовали уголовное производство относительно должностных лиц департамента энергетики, энергосбережения Николаевского городского совета из-за перечисления бюджетных денег двум фирмам за невыполненную работу. Чиновники департамента в интересах ООО «Фасад Центр» и ООО «Голден-Буд» перечислили средства за выполнение работ по капитальному ремонту по замене окон в учебных заведениях. При этом, согласно материалам следствия, подрядчики не выполнили оплаченные работы.

В 2019 году, в Николаеве УКС с третьего раза нашел подрядчика, который капитально отремонтирует СК «Надежда» за ₴34,6 миллиона и 1 октября заключил договор с фирмой «Николаевбудмонтаж».

В частности, фирма «Николаевбудмонтаж» обещает в течение месяца отремонтировать санузлы в спортивной школы «Надежда».