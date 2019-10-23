Военная прокуратура начала первый этап аттестации – уже зафиксированы нарушения

Прокуроры военной прокуратуры в среду, 23 октября, начали проходить аттестацию.

Об этом сообщает Главная военная прокуратура.

«Более 200 человек были в первой группе. Не обошлось без приключений. Во-первых, один человек даже придя на тестирование, отказался от его прохождения, другая пыталась пользоваться гаджетами. Все нарушения зафиксированы», - сообщили в ведомстве.

При этом несколько людей уже тестирование окончили с положительными результатами. Один военный прокурор смог получить 90 баллов из 100.

В свою очередь, главный военный прокурор Виктор Чумак в комментарии журналистам рассказал, что все прокуроры для прохождения тестирования садятся за свободные компьютеры – закрепленных за определенными лицами нет. Всего в течение двух дней тесты пройдут 1080 человек.

Что касается лиц, которые не были намерены проходить тестирование для дальнейшей службы, то он рассказал, что на это есть различные причины.

– Есть разные причины: кто-то окончил службу, кто-то считает, что у него достаточная выслуга лет – это достаточно большая группа. Есть группа следователей, которая сказала, что будут проходить службу в органах досудебного расследования. Некоторые принципиально не хотят, потому что это противоречит их убеждениям, что они высококлассные специалисты и у них нет необходимости проходить тестирование.

Чумак предполагает, что по Генеральной прокуратуре весь процесс аттестации завершится до 1 января 2020 года.

Напоминаем, 19 сентября украинский парламент принял закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры». Закон, в частности, предусматривает уменьшение максимального количества работников органов прокуратуры с 15 тыс до 10 тыс. человек.

Отметим, ранее сообщалось, что завкадрами ГПУ Дунас вынуждает прокуроров пойти на контроль «анонимками» при переаттестации – прокуроры не спешат соглашаться на это. Также ранее сообщалось, что 99% николаевских прокуроров согласны пройти переаттестацию и работать в Офисе Генпрокурора

Напомним, Генпрокурор Руслан Рябошапка запланировал на 2020 год переаттестацию в регионах – она коснется и николаевских прокуроров.