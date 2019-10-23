«Я держу руку на пульсе»: Президент Зеленский заявил, что все члены профильного комитета должны пройти полиграф

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на полиграфе после скандала о возможной коррупции.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что в Офисе президента могут проверить одиннадцать народных депутатов Украины из фракции партии «Слуга народа», которые входят в состав финансового комитета Верховной Рады на «детекторе лжи» из-за отказа поддержать проект закона о ликвидации коррупционных схем во время оценки объектов недвижимости за вознаграждение в размере 30 тысяч долларов. На этой почве в социальной сети между главой фракции Арахамией и нардепом Дубинским возникла словесная перепалка.

«Наверное, многие думают, что международный визит Президента в далекую страну - удобная возможность дискредитировать фракцию «Слуги народа» и посеять раздор и раскол, который слишком понравится нашим врагам - и внешним, и внутренним. Хочу сказать этим людям: если вы так на самом деле думаете, то глубоко ошибаетесь. Я в курсе всех событий, держу руку на пульсе. Ни одно заявление, ни одна информационная операция мимо не проходит. И я не допущу, чтобы кто-то изнутри фракции или извне мог бросать тень на политическую силу, которая получила мандат большинства от народа Украины», – написал Зеленский.

В связи с этим Владимир Зеленский считает, что все нардепы, которые входят в состав этого комитета должны пройти полиграф, а в случае, если будет малейшая информация о возможном коррупционном преступлении, то этот факт должны расследовать соответствующие органы, с дальнейшим лишением депутатского мандата, если факт подтвердится.

«Поэтому считаю, что все члены Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на детекторе лжи. Если этой проверкой будет установлено хотя бы малейшая вероятность того, что кто-то из депутатов брал деньги за голосование в комитете, этими депутатами должны заняться антикоррупционные органы. Честное и беспристрастное расследование должно снять все вопросы и ответить - какими бы горькими они были. Так же считаю необходимым поступить и в отношении депутата, который вел сомнительную переписку по «решение вопросов». И если подозрения оправдаются - мы с такими депутатами попрощаемся», - сообщил он.