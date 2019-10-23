В центре Николаева возник конфликт между владельцами мебельного магазина и подвала под ним из-за строительных работ

В среду, 23 октября, в центре Николаева на улице Спасской 46, произошел конфликт между владельцем мебельного магазина «Merx» и собственником подвального помещения под магазином, рабочие которого проделали еще один вход к нему со стороны улицы, вырезав часть тротуара.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По словам директора магазина Валерия Шепеля, данная территория – это прилегающая территория мебельного магазина. Рабочие владельца подвала утром передвинули вазоны с цветами и начали делать дополнительный вход со стороны улицы. В связи с чем, руководство магазина вызвало полицию. Валерий Шепель добавил, что он с владельцем подвала данные работы не согласовывал и разрешения на их проведение не давал.

— У меня есть разрешения на установку этих вазонов. Мы платим за прилегающую территорию по периметру - обслуживаем, убираем. Им по закону не могут отвести землю для установки входа в подвал. Они (собственник подвала, - ПН) пошли на такой беспредел, чтобы сделать видимость, что так все и было. Когда-то они уже пытались сделать незаконный выход, но все было засыпано и заасфальтировано. А теперь они решили его реанимировать без наличия разрешающих бумаг, - заявил Валерий Шепель.

Стоит отметить, что со стороны двора в подвал есть вход.

Фото и видео с камер наблюдений предоставил директор магазина.

Полиция расценивает данный факт как самоуправство со стороны собственника подвального помещения.

Самого собственника подвала на месте не было, вместо него был его адвокат, который сообщил, что у него есть все соответствующие документы, которые подтверждают, что подвальное помещение принадлежит частному лицу. На уточняющий вопрос, почему ремонтные работы начались сейчас, он предположил, что это связано с инвестиционной привлекательностью.