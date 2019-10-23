Николаевские школьники приняли участие в марафоне «Цени мою жизнь»

Ученики николаевской ЗОШ №39 приняли участие во втором этапе Всеукраинского Хештег-Марафона под лозунгом «Цени мою жизнь!».

Об этом сообщает глава родительского комитета Ирина.

В марафоне приняли участие дети 5-11 классов в рамках этапа «Безопасный путь в школу/домой». С младшими учениками изучили правила на реальных дорогах, а их старшие товарищи выбрали два наиболее опасных перекрестка (улица Никольская - Потемкинская и Большая Морская - Никольская) и провели там акции «Ответственный водитель» с 16 по 27 октября включительно. В первые дни вместе с патрульной полицией Николаевской области, а затем вместе со своими педагогами.

Цель акции - безопасные пешеходные переходы для жителей Николаева. Ученики призвали водителей быть внимательными с помощью информационных баннеров. Дети общались с водителями, и говорили «Спасибо» за соблюдение правил дорожного движения.

Прохожие интересовались и одобряли действия детей и взрослых, принимавших участие в акциях. Все водители, проезжавшие мимо детей существенно сбрасывали скорость, внимательно читали баннеры и пропускали прохожих.

Также в рамках акции, с помощью родителей-юристов, было составлено официальные письма-запросы в местные городские администрации с предложениями-просьбами по обеспечению безопасности здоровья и жизни учащихся школы, жителей микрорайона. Сейчас организаторы ожидают официальные ответы от них.

Всего в акциях приняли участие около 400 учащихся и 20 педагогов, а также их родители, которые помогали реализовывать идеи и предложения детей.

Напомним, что ранее николаевские школьники устроили акцию с просьбой установить светофор на пересечении улиц Космонавтов и Китобоев