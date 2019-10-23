После корректировки проекта стоимость реконструкции ДК «Молодежный» в Николаеве увеличилась в четыре раза и составили треть миллиарда гривен

Николаевский дворец культуры «Молодежный» объявил тендер на реконструкцию здания по улице Театральная, 1, на сумму 359 миллионов 964 тысяч гривен.

Об этом свидетельствуют данные опубликованные на публичном сайте закупок Prozorro.

Аукцион должен состоятся 16 декабря 2019 года. Предполагается, что работы подрядчик должен будет выполнить до 25 декабря 2023 года.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет снести зеленые насаждения вокруг здания Дворца культуры и выкорчевать пни. Реконструкция затронет все здание: подвал, лестничные пролеты, перекрытия, зрительские залы, балконы, укрепление фундамента. Помимо этого будет установлено наружное освещение, новая система отопления, вентиляции и дымоотведения, насосная станция пожаротушения, охранная и пожарная сигнализация, а также молниезащита. В здании также появиться лифт грузоподъемностью 630 килограмм. На территории ДК обустроят автостоянку на 49 мест. После всего, подрядчик должен будет сделать озеленение территории.

Первый вариант реконструкции Второй вариант реконструкции

Стоит отметить, что первый тендер на реконструкцию провели осенью 2017 года. Ожидаемая стоимость была 93,2 миллиона гривен. Победила в торгах фирма ЧАО СК «Жилпромстрой-8», предложив за свои работы 90 миллионов гривен. Из бюджета подрядчику успели заплатить 22 миллиона 157 тысяч 803 гривны, после чего 26 июня 2019 года договор был разорван по причине существенных изменений проекта.

В 2017 году управление культуры Николаевского городского совета собиралось потратить за месяц восемь миллионов гривен при реконструкции дворца культуры «Молодежный».

К тому же, ранее возле ДК демонтировали монумент турбины ГП «Заря» - «Машпроект», расположенный возле ДК «Молодежный», так как она «не входит в план реконструкции».

Также в Николаеве утвердили План перспективного развития на три года, в том числе в него входит и реконструкция ДК «Молодежный» по улице Театральной, 1. Период строительства – 2017 – 2021 года. Стоимость – 99 миллионов 197 тысяч 369 гривен.

При этом, члены архитектурно-градостроительного совета Николаевского горсовета остались недовольны новым проектом реконструкции ДК «Молодежный». По их мнению, данное архитектурное сооружение совсем не вяжется со сталинскими многоэтажками и делает район нищим.