Николаевский морпорт из-за сильного тумана ограничил проводку судов и перевалку груза

Ограничения на лоцманскую проводку и грузовые операции с зерновыми введены в семи морских портах Украины из-за сильного тумана, в этот список попал и порт в Николаеве.

Об этом говорится в оперативной сводке «Администрации морских портов Украины».

Ограничения на грузовые операции с зерновыми введены в портах Одесса, Херсон и Рени.

Так, ограничения на лоцманскую проводку судов из-за тумана введены в портах Николаев, Ольвия, Скадовск и Пивденный.

Кроме того, из-за тумана закрыто движение судов через Бугско-Днепровско-лиманский канал и Херсонский морской канал.

Без ограничений работают морские порты Черноморск, Мариуполь, Бердянск, Измаил, Усть-Дунайск и Белгород-Днестровск.

Ранее сообщалось, что в Николаевском морпорту образовался транспортный хаос.