В Украине запустят в тестовом режиме приложение, которое может заменить водительское удостоверение и техпаспорт

В Украине протестируют возможность предъявления водительского удостоверения и техпаспорта на транспортное средство при помощи приложения на смартфоне.

Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Водительские права и техпаспорт можно будет не носить с собой! Мы вводим цифровизацию документов, которые всегда под рукой - в вашем смартфоне! После авторизации в электронном кабинете гражданина через мобильномий приложение «ДіЯ», каждый украинец сможет быстро и удобно их предъявить в случае необходимости. Уже вскоре услуга заработает в тестовом режиме и водителям не нужно тратить кучу времени и портить свои нервы! Это эксперимент, в дальнейшем будем расширять перечень», – отметил Гончарук.

Как известно, в конце сентября министерство цифровой трансформации представило бренд проекта «государство в смартфоне» - портал и приложение «Дія». Это приложение и сайт, которые объединят в едином электронном окне все услуги, которые предоставляет государство гражданам и бизнесу.

Также напомним, что в Украине вступили в силу новые правила выдачи водительских прав.