Озоновая дыра над Южным полюсом уменьшилась до рекордного уровня, - NASA

Озоновая дыра над Южным полюсом планеты уменьшилась до рекордного уровня с тех пор, как она была впервые обнаружена в 1980-х.

Об этом пишет «Голос Америки» со ссылкой на NASA.

Аэрокосмическое агентство сообщило, что в настоящее время средний размер дыры в защитном озоновом слое Земли составляет 9,3 миллиона квадратных километров, в то время как обычно в конце сентября – начале октября она разрастается до 20,7 миллиона квадратных километров.

- Это очень хорошие новости, – говорит ученый NASA Пол Ньюман. – Это значит, что полушарие покрывается более значительным объемом озона, и уровень ультрафиолетового излучения на поверхности уменьшается.

Озон в стратосфере поглощает часть вредного ультрафиолетового излучения Солнца, которое может вызывать рак кожи, катаракту, подавлять иммунную систему и наносить вред растениям.

Однако ученые NASA считают наиболее вероятной причиной сокращения озоновой дыры не последние усилия человечества по снижению выбросов, а изменения погоды.

- Нужно понимать, что ситуация, которую мы наблюдаем в этом году, обусловлена потеплением стратосферы, – сказал Ньюман. – Это не значит, что уровень озона в атмосфере внезапно стал стремительно восстанавливаться.

Чтобы хлор в атмосфере превратился в вещество, поглощающее озон, нужны холодные температуры в стратосфере и облака, поясняет Ньюман. При потеплении облака рассеиваются. В этом году температуры под атмосферой были на 29 градусов выше средних.

Искусственные соединения хлора, которые могут сохраняться в атмосфере 100 лет, повреждают озоновый слой, создавая дыры. Этот эффект наиболее заметен над Антарктикой, «из-за особых атмосферных и химических условий, которые существуют только там, и больше нигде», сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований.

Международный Монреальский протокол, разработанный в 1987 году для снижения ущерба, запретил производство многих соединений хлора, используемых в холодильниках и аэрозолях, например, лаке для волос. После этого размер озоновой дыры стал медленно сокращаться, но она все же остается достаточно большой, чтобы приводить к значительной потере озона.

По оценкам ученых, уровень озона над Антарктикой восстановится до уровня 1980 года примерно к 2070 году. Дыра достигает максимальных размеров в сентябре-октябре, после чего исчезает к концу декабря до следующего года.

Напомним, что ранее в Украине стартовал набор кандидатов в антарктическую экспедицию.