Нардеп от «СН» Василевская объяснила, почему не голосовала на финансовом комитете, и заявила, что пройдет полиграф

Ольга Василевская (фото из Facebook-страницы нардепа) Народный депутат от фракции Слуга народа Ольга Василевская, которая входит в состав комитета Верховной Рады по финансовым вопросам, объяснила почему она отказалась голосовать за проект закона о ликвидации коррупционных схем во время оценки объектов недвижимости.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что в Офисе президента могут проверить одиннадцать народных депутатов Украины из фракции партии «Слуга народа», которые входят в состав финансового комитета Верховной Рады на «детекторе лжи» из-за отказа поддержать проект закона о ликвидации коррупционных схем во время оценки объектов недвижимости за вознаграждение в размере 30 тысяч долларов. Позже народный депутат от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский анонсировал прохождение детектора лжи совместно с главой фракции Давидом Арахамией.

Так, она отказалась голосовать по трем причинам. По ее словам, «первые два проекта имеют коррупционную составляющую».

«Фролова - лоббирует оценщиков. Качура - лоббирует площадки. Третий - Железняка - не решает проблем с площадками, не гарантирует, что ФГИУ в короткие сроки разработает качественное ПО», - написала нардеп.

Еще одна причина, по которой нардеп отказалась голосовать, это то, что «накануне рабочая группа определила программу действий по ликвидации всех площадок: АРМА, СЕТАМ, оценщиков и Прозорро, а проводить заседания Комитета вопреки решений рабочей группы - странная и неконструктивная позиция Председателя».

«Ликвидировать прокладки Прозорро отдельным законом - невозможно, потому что, по меньшей мере, внутри нашей фракции есть лоббисты Прозорро. А ликвидировать все площадки вместе - вполне реально», - так объяснила Василевская третью причину.

Также она добавила, что как журналист, который делал сюжеты о площадках Яценко, она знает как их можно обойти, занижая стоимость недвижимости, а о том как заценщики занижают стоимость и подавно.

«В святость Прозорро, извините, не верю. Швабры в онкоцентре по сей день закупаются по ценам рентген аппаратов, но когда доходит до вопросов сотрудникам Прозорро, то они разводят руками, так как «выполняют функцию гугла», - отметила нардеп.

В связи с этим, она заявила, что не позволить порочить свою фамилию подозрениями, о взятке. Поэтому на завтра она пригласила известного и независимого полиграфолога в Комитет, где пройдет полиграф сама и предоставит кабинет, оборудование и специалиста всем желающим народным депутатам, фигурантам данного скандала.

«Все мои подписчики смогут посмотреть на этот процесс онлайн. Заказывайте поп-корн. Допуск для СМИ предусмотрено. Объявление будет дополнительно», - добавила она.

Кроме этого, она обратилась к руководителю САП Назару Холодницкому с заявлением о готовности первой предоставить все необходимые свидетельства в этом уголовном производстве. Также она предположила, что глава комитета Даниил Гетьманцев сожалеет о том, что «под влиянием эмоций пошел в ОП и обозвал всех, кто пошел против его воли, коррупционерами».