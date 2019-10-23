«Агросектор - основная бюджетообразующая отрасль», - депутат Кормышкин уверен, что правительству не следует сокращать поддержку аграриев

Председатель Николаевской областной организации политической партии «Наш край», председатель комиссии областного совета по вопросам АПК Юрий Кормышкин выступил с критикой по поводу правки в проекте Госбюджета - 2020, которым отменяется возмещение НДС при экспорте зерновых и технических культур.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

По сообщению Всеукраинского аграрного совета, в проект Госбюджета-2020 внесена правка, которой отменяется возмещение НДС при экспорте зерновых и технических культур. По данным этой же совета, эта инициатива грозит снижением цены на продукцию и, соответственно, большими потерями для малого и среднего сельхозпроизводителя.

«В правительстве достаточно активно обсуждается возможность значительного сокращения программ государственной поддержки агропромышленного комплекса в Государственном бюджете-2020. Зато, представители власти, руководствуясь навязчивой идеей скорейшего запуска земельного рынка, считают нужным направить большее количество средств на процентную компенсацию за приобретение земли в случае отмены моратория. Что хочется сказать по этому поводу? Сокращение господдержки, в первую очередь, очень почувствуют на себе средние и малые фермеры, которые на сегодняшний день существенно обеспечивают общегосударственную копилку. В Украине аграрии испокон веков считались теми, кто составляет львиную долю экономики. Но в сегодняшних реалиях им довольно трудно существовать, а государство лишает их возможности нормального дальнейшего развития. Есть риск, что такие действия со стороны государства в очередной раз сильно подорвут доверие к власти со стороны аграриев», - высказал мнение Кормышкин.

Депутат подчеркнул, что сельхозпроизводители страны только недавно почувствовали на себе положительную динамику и первые результаты государственной поддержки, а теперь ее хотят урезать. Ведь многим аграриям снова придется затянуть пояса, а в худшем случае пойти на более радикальные меры: сокращение площадей под сельхозкультурами и уменьшение поголовья животноводства.

«Хоть, уже и на сегодняшний день, согласно официальным данным, тенденция сокращения производства и обработки сельхозплощадей наблюдается в аграрном секторе Украины. Для поддержания нормальной деятельности аграрной промышленности страны нужно, наоборот, направить еще большую государственную поддержку на малых и средних товаропроизводителей, дать им возможность работать без «палок в колесах» и поощрять работать в родном крае. Надеюсь, что власть услышит призыв граждан, крестьян, простых фермеров», - отметил Юрий Кормышкин.

Отмечается, что уже сегодня власти хотят уменьшить поддержку аграриев в бюджете на нынешний 2019, сократив ее на более 780 миллионов гривен (на 13,2%). В парламенте в первом чтении принят соответствующий законопроект.

В частности, уменьшились расходы на финансовую поддержку развития фермерских хозяйств - до 465 миллионов гривен (на 335 миллионов или 41,9%); на государственную поддержку отрасли животноводства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, аквакультуры - до 2 миллиарда 930 миллионов гривен (на 570 миллионов или 16,3%); финансовую поддержку сельхозтоваропроизводителей - до 681 миллиона 790 тысяч гривен (на 200 миллионов или 22,7%).

Кроме того, проектом бюджета предусмотрено только возмещение процентов по кредитам на приобретение земли. Все остальные виды поддержки, хотя они и предусмотрены отдельным законом, не будут финансироваться.