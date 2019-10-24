В Украине на Новый год и Рождество будет по четыре выходных

Кабинет министров Украины принял решение рекомендовать работодателям перенести рабочий день 6 января на 11 января.

Соответствующее решение приняли на заседании правительства 23 октября, сообщает «Громадське».

Вследствие переноса рабочего дня с понедельника, 6 января 2020, на субботу, у украинцев будет 4 выходных подряд: 4, 5, 6 и 7 января.

Ранее предыдущее правительство утвердило 4 выходных перед Новым годом: рабочий день с понедельника, 30 декабря, перенесен на субботу, 21 декабря, со вторника, 31 декабря на субботу, 28 декабря. Таким образом, на Новый год украинцам также предлагают отдыхать 4 дня: с воскресенья 29 декабря 2019 до среды 1 января 2020.