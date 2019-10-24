Австралиец случайно продублировал цифры в лотерейном билете и дважды выиграл джекпот

Житель Сиднея, заполняя билет Национальной лотереи, допустил ошибку и дважды выиграл джекпот ($913 599).

Об этом пишет theБабель, ссылаясь на Mirror.

Мужчина использовал для заполнения собственную систему — он проставлял те цифры, которые чаще всего выбирались в предыдущих тиражах.

Австралиец решил зачеркнуть первую строчку билета, чтобы исправить порядок, но случайно продублировал те же цифры во второй.

«Раньше я просто покупал билеты QuickPick наугад. Но потом я сел и увидел, что некоторые цифры выбираются чаще и реже, и просто использовал их комбинации. Ну разве не ошибка, что у меня было две строчки с одинаковыми номерами», — рассказал он.

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