В Николаеве спасатели помогли попасть в квартиру мужчине, которого закрыл на балконе ребёнок

В Николаеве спасатели помогли мужчине, которого закрыл на балконе двухлетний мальчик.

Об этом сообщают в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Так, в службу позвонил хозяин квартиры на улице Фалеевская и рассказал, что вышел поговорить по телефону, а ребенок закрыл за ним дверь.

Прибывший спасатель из 2-й государственной пожарно-спасательной части, используя выдвижную и штурмовую лестницы, комбинированным подъемом, добрался до балкона на четвертом (последнем) этаже жилого дома и универсальным устройством «HULIGAN» открыл двери мужчине.

Ранее сообщалось, что николаевские спасатели достали с крыши магазина 6-летнюю девочку, которая залезла туда через балкон, пока мамы не было дома.