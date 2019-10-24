Армия США намерена принять на вооружение роботы – так хотят уменьшить потери во время боев в городах

Командование Армии США планирует организовать поставки легких, средних и тяжелых боевых роботов в войска к 2028 году.

Об этом сообщает «N+1» со ссылкой на «Defense News».

Военные подписали с четырьмя разработчиками соглашения на разработку прототипов боевых роботов и представление проектов для оценки. Контракты получили консорциумы Textron/Howe & Howe и QinetiQ North America/Pratt & Miller, а также компании HDT Global и Oshkosh. До конца второго квартала 2020 финансового года (начался 1 октября 2019 года) два разработчика получат контракты на создание и поставку четырех прототипов роботов для испытаний и оценки.

В 2015 году Пентагон обнародовал свое видение военных конфликтов будущего. По мнению военных, современные города имеют тенденцию к быстрому разрастанию, так что в ближайшие пару десятков лет большая часть населения планеты будет жить в городской черте. Это означает, что военные конфликты будут вестись преимущественно в условиях городской застройки, когда угрозы нападения следует ожидать буквально со всех сторон. Одну из ведущих ролей в таких войнах будут играть роботы; благодаря их использованию можно будет избежать потерь личного состава.

На выставке Ассоциации Армии США AUSA 2019, проводившейся с 14 по 17 октября в Вашингтоне, некоторые из выбранных военными компании представили свои проекты боевых роботов. В частности, консорциум Textron/Howe & Howe показал среднего гусеничного боевого робота RCV Ripsaw M5. На его базе планируется создать легкую и среднюю версии. RCV Ripsaw M5 вооружен пушкой калибра 30 миллиметров. Робот оснащен оптико-электронной системой и тепловизором. Разработчики утверждают, что машина способна в автоматическом режиме обнаруживать и классифицировать цели и вести их обстрел по команде оператора. Робот может развивать скорость до 105 километров в час. На основе RCV Ripsaw M5 также планируется создать тяжелого боевого робота массой около 20 тонн.

HDT Global представила роботизированную платформу Hunter WOLF, способную перевозить до 450 килограммов различных грузов. На этого робота можно смонтировать дистанционно-управляемый модуль с пулеметом калибра 7,62 или 12,7 миллиметра и различными системами обнаружения и наблюдения. Колесный робот может развивать скорость до 32 километров в час, а дальность его хода составляет около 100 километров. Роботизированная платформа может быть оснащена бронированием для защиты от пуль калибром до 12,7 миллиметра.

На выставке AUSA компания QintetiQ объявила о создании консорциума с Pratt & Miller, а также рассказала, что намерена создать легкого боевого робота для американских военных на базе гусеничной автономной платформы EMAV. Эту платформу, помимо прочего, можно оснастить боевым модулем с пулеметом калибра 12,7 миллиметра, системой наблюдения и разведки.

Напомним, что ранее в Украине создали нового боевого робота «Ласка».