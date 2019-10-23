Зеленский обсудил с президентом компании «JICA» перспективы строительства «японского моста» в Николаеве

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочего визита в Японию встретился с президентом Японского агентства международного сотрудничества (JICA) Синичи Китаока и обсудил с ним перспективы строительства моста в Николаеве через реку Южный Буг.

Об этом сообщается на официальном сайте президента.

Ранее сообщалось, что к реконструкции аварийного Варваровского (Южнобугского) моста за счет Государственного бюджета могут вернутся, если японская компания «JICA», с которой переговоры ведутся еще с 2003 года, не пересмотрит проект строительства объездного моста.

Президент заявил, что сотрудничество с Японским агентством международного сотрудничества (JICA) чрезвычайно важно для Украины, особенно в контексте реализации масштабных реформ, которые происходят сейчас.

«Недавно правительство одобрило план действий на следующие пять лет. Мы действительно верим, что эта программа будет реализовываться не в теории, а на практике. Это включает развитие человеческого капитала и экономики, европейской интеграции и улучшения безопасности и благосостояния граждан Украины», - сказал Президент и добавил, что реализация этого плана позволит создать в стране миллион дополнительных рабочих мест.

Президент поблагодарил Агентство за поддержку Украины в рамках программы «Официальная помощь развитию».

«Ценим техническую помощь Японии для поддержки демократических институтов, обеспечение макроэкономической стабильности и льготного кредитования важных инфраструктурных проектов в Украине», - заявил Владимир Зеленский.

Также он подчеркнул, что одним из ярких результатов совместной работы Украины по JICA является успешное завершение модернизации Международного аэропорта «Борисполь» за счет льготного кредита. При этом Владимир Зеленский отметил важность реализации второго проекта, а именно - модернизации Бортнической станции аэрации. Это поможет предотвратить загрязнение окружающей среды и повысить безопасность жизни людей.

«Надеюсь, что уже в ближайшее время будет подписан контракт с генеральным подрядчиком и с начала следующего года будут начаты строительные работы на объекте», - отметил он.

Зеленский заявил о заинтересованности Украины в продолжении плодотворного сотрудничества с Японским агентством международного сотрудничества.

«Среди важных перспективных инфраструктурных проектов может быть строительство мостового перехода через реку Южный Буг в городе Николаеве по совершенствованию южного транспортного коридора; подготовка проекта по переработке твердых бытовых отходов», - говорится в сообщении.

Ранее, в феврале 2017 года прибывшие из Японии в Николаев специалисты рассмотрели возможность строительства объездного моста, однако на данной стадии «кроме эскиза ничего пока нет».

Позже Кабмин поручил Министерству инфраструктуры разработать возможность строительства моста через Южный Буг в Николаеве.

В мае 2018 года, Николаевский городской голова Александр Сенкевич провел рабочую встречу с представителями миссии компании JICA - Kenji Isomoto, которая была посвящена реализации проекта строительства моста через Южный Буг. Также мэр заявил, что объездной мост через Южный Буг построят через 7,5 лет. В частности была информация, что мост будет проходить через Матвеевский лес.

В октябре 2018 года в мэрии Николаеве состоялась рабочая встреча представителей иностранной компании с мэром Александром Сенкевичем, во время которой были озвучены четыре возможных варианта о месте строительства моста и обсуждены дальнейшие этапы работы над проектом.

В марте 2019 года бывший тогда Президентом Украины Петр Порошенко заявил, что переговоры с компанией JICA касательно строительства объездного мост через Южный Буг в Николаеве завершены.