Глава фракции «Слуга народа» Арахамия и нардеп Дубинский проходят проверку на полиграфе ОНЛАЙН

В среду, 23 октября, в Киеве глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и народный депутат от этой фракции Александр Дубинский проходят проверку на «детекторе лжи».

Трансляцию ведет Youtube-канал «Свободный».

Основатель канала «Свободный» Влад Сидоренко на своей странице в Facebook сообщил, что перед стартом проверки на полиграфе будет небольшой брифинг. После окончания проверки также проведут брифинг.

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Как известно, на заседании парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 11 народных депутатов от «Слуги народа» отказались голосовать за законопроект №2047-д о ликвидации коррупционных схем во время оценки объектов недвижимости. При этом в Офисе Президента подозревают, что нардепы отказались голосовать из-за взятки в размере 30 тысяч долларов. САП по информации о взятке открыла уголовное производство и поручила расследовать его детективам НАБУ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на полиграфе после скандала о возможной коррупции. Также Президент отметил, что если будет малейшая информация о возможном коррупционном преступлении, то этот факт должны расследовать соответствующие органы с дальнейшим лишением депутатского мандата, если факт подтвердится.

Как известно, в числе тех, кто отказался голосовать на заседании финансового комитета, есть и нардеп от Николаевщины Ирина Аллахвердиева, которая отрицает, что брала взятку за провал голосования.

Народный депутат от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский анонсировал прохождение детектора лжи совместно с главой фракции Давидом Арахамией. Дубинский заявлял, что Арахамия должен извиниться перед ним за обвинения в коррупции. Еще один нардеп от «СН» Ольга Василевская объяснила, почему не голосовала на финансовом комитете, и заявила, что пройдет полиграф. Арахамия пообещал привести на ток-шоу свидетеля, который подтвердит, что нардепам предлагали по $30 тысяч.