Глава Офиса Президента Богдан заявил послам Евросоюза и МВФ, что нет законных оснований для возвращения «ПриватБанка» предыдущим владельцам

В Офисе Президента Украины заявили, что для возвращения Приватбанка бывшим владельцам нет никаких оснований.

Об этом шла речь в ходе встречи руководства ОП – Андрея Богдана и его заместителей Андрея Смирнова и Юлии Ковалив с послами стран G7, сообщают в пресс-службе Офиса.

Сообщается, что на встрече обсудили приоритеты проведения экономических реформ, сотрудничество с международными партнерами, международными финансовыми организациями и судебную реформу в Украине. Украинская сторона сообщила о том, что проекты законов о незаконном обогащении и анбандлинг НАК «Нафтогаз Украины» (отделение деятельности по транспортировке топлива) будут рассмотрены на следующей неделе.

Также в ОП сообщают, что из Госбюджета в ПриватБанк было вложено 155 миллиардов 300 миллионов гривен, а возвращение его предыдущим владельцам безосновательно.

«Приняв решение о национализации, государство вложило в ПриватБанк 155,3 миллиарда гривен, что позволило сохранить средства украинцам. Мы считаем, что каковы бы ни были решения судов, нет никаких оснований для возврата государственной ПриватБанка бывшим акционерам», - сказано в сообщении.

Стоит отметить, что Андрея Богдана связывают с украинским бизнесменом Игорем Коломойским, который, как известно, являлся собственником ПриватБанка до его национализации.

Напомним, 22 ноября 2018 года нардеп Сергей Лещенко сообщил, что Лондонский суд отказался от дела «ПриватБанка» против Коломойского, а счета олигарха могут разморозить. Позже эту информацию подтвердили в «ПриватБанке».

Также у Коломойского заявили, что Лондонский суд снял арест с его активов и обязал «ПриватБанка» заплатить 7,5 миллионов долларов судебных издержек

Как сообщалось, детективная агенция Kroll по итогам аудита «ПриватБанка» подтвердила, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в 5,5 миллиардов долларов.

«ПриватБанк» в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем.

Истец добился, что суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более 2,5 миллиардов долларов.

Суд при этом обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно берут участие в рассмотрении дела.

Отметим, что у Луценко так и не открыли дело по миллиардным хищениям в Приватбанке, обнаруженным в результате иностранного аудита. Также напомним, что после «случайной» встречи Коломойского с Луценко ГПУ забрала из «Приватбанка» компромат на олигарха.

Еще добавим, что в апреле Коломойский заявил, что ему не нужен «Приватбанк», но требует вернуть 2 миллиарда долларов.