С крыши николаевской «сталинки» демонтировали загадочную «девушку с веслом» из-за её аварийного состояния

В Николаеве с крыши трехэтажной «сталинки» демонтировали скульптуру «Девушка с веслом» из-за ее аварийного состояния.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife» со ссылкой на Facebook-группу «Contact Center при Миколаївській міській раді».

Сперва пользователи сети обеспокоились тем, что скульптура по адресу Бугский бульвар, 5 рассыпается на глазах и может угрожать жизням, здоровью людей, которые проходят мимо, и транспорту, что проезжает под домом.

В Департаменте ЖКХ Николаевского горсовета отметили, что дом по этому адресу не определился с формой обслуживания, и имеет тариф, в котором нет статьи на траты по текущему ремонту. Поэтому жильцы дома сами должны решить – оставить ли скульптуру, реставрировать ее или снести. Последние не нашли другого выхода, кроме демонтажа.

В понедельник, 21 октября, спасатели осуществили демонтаж аварийного элемента фасада. Как рассказали в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Николаевского горсовета, верхняя часть скульптуры фактически рассыпалась в руках спасателей. Нижнюю часть демонтировали с помощью инструмента.

Перед демонтажом чиновники и спасатели убедились, что скульптура не имеет весомой культурной и архитектурной ценности. Ей около 50 лет. В первоначальном виде «девушка» держала весло, оно со временем разрушилось.

- Була отримана відповідь, що дана скульптура не значиться у пам’ятках. І у зв’язку з тим, що вона руйнувала покрівлю та могла нанести шкоду транспорту та мешканцям міста на тротуарі у разі раптового руйнування, було прийнято рішення про демонтаж. Визначено, що її демонтаж у цілому вигляді недоцільний, адже вона дійсно знаходиться в аварійному стані, – прокомментировал демонтаж начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Александр Герасименя для телеканала «Март».

Стоит отметить, что на соседнем доме в свое время стояла такая же статуя, но и она была снесена из-за неудовлетворительного состояния.