В прокуратуре Крыма представили нового руководителя

В среду, 23 октября, заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов представил коллективу прокуратуры АР Крым нового руководителя - Игоря Поночовного.

Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры АР Крым.

«Прокуратуру АР Крым должен возглавлять надежный руководитель, человек, который понимает специфику и особенности работы ведомства. Игорь Поночовный с 2017 года работал в прокуратуре автономии, прошел путь от заместителя начальника управления до заместителя прокурора. За это время зарекомендовал себя исключительно как профессионал, эффективно продолжит работу ведомства на пути к деоккупации и реинтеграции Автономной Республики Крым», - отметил Мамедов.

В свою очередь новый глава ведомства Поночовный сказал, что продолжит реализовывать те планы и задачи, которые определены Стратегией развития прокуратуры АР Крым в условиях временной оккупации на 2019 - 2021 годы.

«Ни один факт нарушения прав человека на временно оккупированном полуострове не останется без нашего внимания, а виновные лица будут привлечены к ответственности как на национальном, так и на международном уровнях», - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Рябошапка подписал приказ о создании нового департамента в ГПУ – он будет заниматься преступлениями во время войны.