Николаевский аэропорт объявил тендер на покупку детектора взрывчатых веществ за 1,2 миллиона гривен

Коммунальное предприятие «Николаевский международный аэропорт» Николаевского областного совета объявил тендер на закупку детектора взрывчатых веществ.

Об этом свидетельствуют данные опубликованные на сайте публичных закупок Prozorro.

Ожидаемая стоимость - 1 миллион 250 тысяч гривен. Отмечается, что цена включает непосредственно цену Товара в комплектации согласно тендерной документации, поставку до пункта назначения, гарантию, таможенное оформление, а также все необходимые налоги и сборы.



Аукцион назначен на 11 ноября. Победитель торгов должен будет предоставить оборудование до 25 декабря 2019 года.

В технических условиях к оборудованию указывается, что товар должен быть новым, не ранее 2019 года выпуска. Устройство должно быть разрешено для применения для обеспечения авиационной безопасности в аэропортах Украины согласно законодательству Украины, что подтверждается действующим сертификатом (свидетельством) соответствия Государственной авиационной службы Украины. Устройство должно быть на основе технологии спектрометрии ионной подвижности (Ion Mobility Spectrometry. IMS), или аналогичной технологии. Источник ионизирующего излучения должен отсутствовать.

Оборудование должно выявлять следующие взрывчатые вещества военного, промышленного и кустарного производства, включая Тринитротолуол, Нитроглицерин, Гексоген, ТЭН пентаэритриттетранитрат, Нитрат аммония и другие. В наличии должен быть цветной сенсорный экран, исходная база данных, включая характеристики всех известных ВР. После включения оборудование должно быть готово к работе, не более чем через 10 минут, а анализировать образцы и обрабатывать результаты не более, чем за 10 секунд, а также другие технические характеристики.

Напомним, что КП «Николаевский международный аэропорт» подписал 7 октября договор с фирмой ЧП «Укрбиотал-монтаж» на сумму 3 миллиона гривен на строительство очистных сооружений на территории предприятия.