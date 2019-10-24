В Николаеве на остановке «Сити центр» установили электронное табло с информацией о «маршрутках» и троллейбусах

На остановке «Сити центр» в Николаеве появилось электронное табло с графиком движения транспорта.

Об этом сообщил начальник отдела стандартизации и внедрения электронного управления горсовета Дмитрий Канарский.

Также чиновник отметил, что многие коммунальные автобусы КП «Николаевпасстранс» оборудованы трекерами, и их теперь тоже можно найти на табло и в приложениях Система поиска маршрутов городского транспорта EasyWay и Citybus.

Всего на остановках общественного транспорта Николаева уже функционируют 13 информационных панелей, на которых запечатлено время прибытия пассажирского транспорта, оборудован GPS-трекерами. Табло также отражают время, дату, погодные условия, есть возможность транслировать экстренные сообщения.

Напомним, что такие информационные табло установлены на остановке «Садовая» по проспекту Центральному в направлении 3-й Слободской, а также на пересечении улиц Большая Морская и Соборная.