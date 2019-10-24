Исполком горсовета ищет подрядчика, который за ₴675 тысяч определит рейтинг Николаева по международной шкале

Исполнительный комитет Николаевского городского совета 23 октября объявил тендер на предоставление услуги по определению рейтинга города по международной шкале.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Ожидаемая стоимость услуги 675 тысяч гривен. Аукцион запланирован на 11 ноября. А предоставить услугу победитель должен будет до 31 декабря 2019 года.

Согласно требованиям к предмету закупки анализ рейтинга должны будут произвести не более чем за 40 дней. У подрядчика должен иметь практику присвоения международного кредитного рейтинга городам Украины и наличие работников соответствующей квалификации, которые имеют необходимые знания и опыт.

Ожидаемый результат исследования - присвоение международного кредитного рейтинга в соответствии с мировой шкалой.

Напомним, что Николаев поднялся на 12-е место в рейтинге самых комфортных городов Украины.