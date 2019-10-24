Депутат горсовета Дятлов раскритиковал мэра Николаева и директора ДЖКХ за то, что в Варваровке остановились работы по строительству водопровода

Депутат Николаевского горсовета, глава фракции «Оппозиционный блок» Игорь Дятлов заявил, что в микрорайоне Варваровка остановились работы по прокладыванию сетей водопровода в рамках проекта строительства дюкера через реку Южный Буг.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Как известно, директор ДЖКХ Сергей Коренев сообщал, что в рамках проекта строительства дюкера через реку Южный Буг в Варваровке уже проложили 2,5 километра сетей.

Так, он отметил, что к проведению водопровода в Варваровку готовились более 10 лет и в сентябре этот процесс запустили.

«Руководитель города вместе с руководителем Департамента ЖКХ сделали совместное фото на фоне строительных работ. И день съемки оказался последним днем вообще самих работ», - заявил Игорь Дятлов.

«Разница в этих фото – ровно один месяц. Как говорится, найдите 10 отличий. Глубокие ямы по всему микрорайону. Трубы лежат без присмотра. А впереди зима. Все это нетронутое рабочими «добро» присыплет снегом, и ямы станут незаметными для прохожих. К сожалению, горожан вынуждают наступать на одни и те же грабли – сначала радуются красивым обещаниям, а потом разочаровываются из-за того, что получилось «как всегда», - отметил депутат.

Также Игорь Дятлов попросил закрыть ямы, пока не произошло очередной трагедии. И поинтересовался, куда делись оповещающие знаки.

Ранее мы сообщали, что дюкер в Варваровку за ₴73,8 миллиона может построить николаевская фирма ООО «ВиК Технологии», которая в 2017 году предлагала сделать это за вдвое меньшую сумму. А именно, в марте 2017 года в Николаеве презентовали проект строительства системы обеспечения микрорайона Варваровка водой, на который по словам разработчиков необходимо было 38 миллионов гривен (15 миллионов на строительство новых магистральных сетей и 23 миллиона гривен на дюкер). Разработчиком являлись те же «ВиК Технологии».

Позже, директор фирмы «ВиК Технологии» Александр Жак, с которой департамент ЖКХ Николаевского горсовета может заключить договор на строительство дюкера через реку Южный Буг заявил, что в 2017 году названная сумма в 38 миллионов гривен была лишь прогнозом, но конкретных расчетов у фирмы не было.

В сентябре 2019 года Департамент ЖКХ Николаевского горсовета 13 сентября заключил договор с николаевской фирмой ООО «ВиК Технологии» на строительство дюкера через реку Южный Буг за 74 миллиона гривен.

Как известно, в начале октября в Николаеве уже приступили к земляным работам в раках проекта строительства дюкера через реку Южный Буг в Варваровку.