В акваторию Южного Буга заплыл дельфин – рыбоохранный патруль его пока не нашел

В среду, 23 октября, в акваторию реки Южный Буг заплыл дельфин, его пытались найти инспекторы Николаевского рыбоохранного патруля.

Об этом сообщается на странице Николаевского рыбоохранного патруля в Facebook.

Сообщение о дельфине, который заплыл в акваторию Южного Буга на горячую линию поступило вечером. Так как млекопитающее могло не выжить в пресной воде и нуждалось в помощи, чтобы найти дорогу обратно в море, рыбоохранный патруль оперативно выехал на его спасение.

«Проведя несколько часов в воде, дельфина не было найдено. Сейчас инспекторы рыбоохранного патруля продолжают мониторить ситуацию. Параллельно была осуществлена ​​проверка рыбаков-любителей в районе микрорайона Широкая Балка. Нарушений зафиксировано не было», - говорится в сообщении.

Напомним, что 21 октября, состоялось зарыбление Южного Буга, в пределах Новой Одессы и села Гурьевка Новоодесского района. Вселение рыбы осуществлялось за счет средств пользователя водных биоресурсов в соответствии с Режимом рыбохозяйственной эксплуатации водоема.