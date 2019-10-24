В акваторию Южного Буга заплыл дельфин – рыбоохранный патруль его пока не нашел

В среду, 23 октября, в акваторию реки Южный Буг заплыл дельфин, его пытались найти инспекторы Николаевского рыбоохранного патруля.
Об этом сообщается на странице Николаевского рыбоохранного патруля в Facebook.
Сообщение о дельфине, который заплыл в акваторию Южного Буга на горячую линию поступило вечером. Так как млекопитающее могло не выжить в пресной воде и нуждалось в помощи, чтобы найти дорогу обратно в море, рыбоохранный патруль оперативно выехал на его спасение.
«Проведя несколько часов в воде, дельфина не было найдено. Сейчас инспекторы рыбоохранного патруля продолжают мониторить ситуацию. Параллельно была осуществлена проверка рыбаков-любителей в районе микрорайона Широкая Балка. Нарушений зафиксировано не было», - говорится в сообщении.
Напомним, что 21 октября, состоялось зарыбление Южного Буга, в пределах Новой Одессы и села Гурьевка Новоодесского района. Вселение рыбы осуществлялось за счет средств пользователя водных биоресурсов в соответствии с Режимом рыбохозяйственной эксплуатации водоема.