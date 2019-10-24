Артисты Национального хора Веревки записали видеобращение к россиянам: «Мы хотим быть друзьями»

В сети появилось видеообращение к россиянам и жителям юго-востока Украины, записанное артистами хора имени Веревки, который недавно оскандалися своим участием в номере «Квартала 95» с песней о поджоге дома Валерии Гонтаревой.

Ролик разместили в YouTube, передаёт NikLife.

На камеру артисты хора рассказывают, что у них есть родственники в России, а некоторые участники коллектива сами родились на не контролируемой Украиной сегодня территории. Они призывают российский и украинский народы не воевать, а оставаться друзьями и стремиться к миру.

«Я считаю, что искусство обладает такой могучей силой единения людей, потому что оно направлено на эмоциональное восприятие и оно очищает душу человека, сближает его и влияет на познание качеств всего народа. Я призываю наших политиков и руководителей госудаств к тому, что только путем переговоров можно решать все политические проблемы. А народ никогда не противостоял друг другу», – отметил худрук хора.

«Нет никакой агрессии. Музыка – это тот язык, который всегда объединял многие народы. И мы, деятели культуры, говорим о том, что грязные игры политиков как всегда пытаются рассорить людей. Призываем вас к культурному взаимодействию и правильному развитию нашей и вашей нации», – восклицают музыканты.

«Мне делить с Россией нечего. Я не хочу вмешиваться в политические игры, которые у нас происходят. И не хочу, чтоб в них вмешивались мои родственники из России», – уверена одна из артисток.

«Я обращаюсь к русским матерям, российским женщинам, которые, я уверена, не хотят, чтоб их сыновья гибли на войне против своих же братьев», – говорит еще одна участница хора.

«Мы были друзьями. Мы хотим быть друзьями. Мы будем друзьями. Давайте докажем всему миру, что они ошибаются, думая, что могут нас рассорить», – заключила артистка хора Оксана.

Видео было опубликовано на канале «Свобода Слова» 22 октября 2019 года, то есть сразу после скандала с выступлением коллектива в Квартале 95 с песней «Горіла хата», но пользователи в комментариях указывают, что видео было снято в 2014 году.

Напомним, что ранее «95-й квартал» исполнил песню о поджоге дома экс-главы НБУ Гонтаревой вместе с Национальным хором. После Гендиректор хора заявил, что «началась травля артистов и угрозы их жизни».