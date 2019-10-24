«Все мы заинтересованы, чтобы Николаевщина стала процветающим краем», - председатель ОГА встретился с предпринимателями

Председатель Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник в среду, 23 октября, обсудил с руководителями малого и среднего бизнеса, организованной по инициативе платформы «МрийДий», шаги для улучшения экономической ситуации в области, пути привлечения инвестиций в регион, развитие прозрачного и честного бизнеса и другие вопросы.

Об этом сообщается на сайте Николаевской ОГА.

«Имели предметную и продуктивную беседу о будущем Николаевщины, обсудили необходимые шаги для улучшения экономической ситуации в области, пути привлечения инвестиций в регион, развитие прозрачного и честного бизнеса. Благодарен предпринимателям за ценный обмен мнениями и полезные советы. Все мы заинтересованы в том, чтобы Николаевщина стала процветающим краем, а потому совместно, помогая друг другу, должны сделать так, чтобы эта цель была воплощена в жизнь», - отметил глава области.

Александр Стадник также отметил, что подобные встречи очень важны для налаживания качественных коммуникаций между властью и представителями деловых кругов.