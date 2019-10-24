Николаевщина в лидерах областей по развитию олимпийских видов спорта

В 2018 году Николаевская область вошла в пятерку лучших областей Украины по развитию олимпийских видов спорта и занимает первое место в рейтинге Минмолодьспорта среди второй группы областей Украины. Лидирующие позиции сохраняются и в 2019 году.

Об этом информирует управление молодежи и спорта Николаевской областной государственной администрации.

Всего на Николаевщине развивается 35 олимпийских видов спорта, (в т.ч. в ДЮСШ 28), неолимпийских - 60 (в т.ч. в ДЮСШ - 7), и 16 видов спорта для людей с особыми потребностями (в т.ч. в ДЮСШ - 3 вида спорта).

В области функционирует 53 детско-юношеские спортивные школы. Общее количество воспитанников спортивных школ составляет более 15 тысяч человек. Кроме детско-юношеских спортивных школ подготовку спортсменов в области осуществляют Николаевская областная школа высшего спортивного мастерства, Николаевская городская школа высшего спортивного мастерства, Центр олимпийской подготовки по приоритетным видам спорта, Центр олимпийской подготовки по баскетболу и игровых видов спорта, Николаевское высшее училище физической культуры, Николаевский региональный центр «Инваспорт».

Стоит отметить, что в состав национальной сборной команды Украины в 2019 году по олимпийским видам спорта входит 245 николаевских спортсменов. Наибольшее количество спортсменов в состав НЗКУ входит по академической гребле - 58 человек, фехтованию - 33 человека и велоспорту - 25 человек.

В состав национальной сборной команды Украины по неолимпийским видам спорта входят 199 человек.

Николаевцы в этом году славили область на Международном уровне. В частности, Чемпионами Мира стали: Буряк Елена (гребля академическая), Рымбалович Артур каратэ JKS, Чекмарева Алевтина, Остапенко Лилия, Токаренко Богдан, Коломийцев Богдан, Шмарко Маргарита, Завадский Владислав по кикбоксингу ISKA.

Отметим, что в 2019 году было выделено почти 1,4 миллиона гривен для выплат стипендии спортсменам и тренерам, стипендию получают 52 ведущих спортсменов и 32 тренера. Для денежного вознаграждения в 2019 году выделено из областного бюджета 625 тысяч гривен.