Николаевец занял первое место на турнире в рамках серии Ukraine Poker Open в Киеве

Николаевский спортсмен, представитель Клуба спортивного покера «MALINKA» Дмитрий Смирнов занял первое место на турнире, который состоялся в рамках серии Ukraine Poker Open.

Об этом говорится в сообщении Клуба.

Отмечается, что грандиозная серия Ukraine Poker Open с общей гарантией ‎5 000 000 гривен проходит в Киеве с 18 по 28 октября.

22 октября состоялся турнир «7-max Knockout Event», первое место в котором занял николаевец Дмитрий Смирнов. Выигрыш за первое место составил 25 800 гривен.

По словам Смирнова, это первая серия, на которую он смог выбраться.

– Я хотел участвовать ещё летом на этапе в Одессе, но в последний момент планы поменялись. Но в Киев уже решил, что нужно ехать. Хотя бы попробовать. Это первая моя крупная оффлайн-серия. Вообще, это большой опыт для меня. Я принимал участие в нескольких турнирах, но, к сожалению, таких успехов не получилось добиться, – отметил спортсмен.

Также Дмитрий Смирнов отметил, что «короткие столы» – это его любимый формат.

– Наверное, поэтому я себя чувствовал максимально комфортно. Хотя и нервы пощекотал себе, на последнем уровне регистрации у меня вообще было 10ВВ. Но в какой-то момент собрался, адаптировался и все пошло, как «по маслу». Пару раз удвоился, потом ещё, вскрыл блеф с пограничной рукой АJ и вот у меня уже был чип лидерский стэк. На финальный стол зашёл с 4-тым стэком. На самом деле, финальный стол играли где-то чуть больше часа, турнир закончился в 5:00 АМ. Вообще не заметил, как наступило утро. Кстати, серия мне очень понравилась, хоть и пришлось полностью перестроить свою игру, кардинально поменять, адаптироваться под людей. Я рассчитывал, что будет много сильных игроков, но хватало и рекреационных. Они переставляли, 4-бетили на каких-то непонятных руках, а это иногда сбивает очень. Поэтому приходилось адаптироваться, где-то расставлять ловушки и ловить; делать очень много пассов, которые пограничные но сберегут и фишки, и нервы, – рассказал Смирнов.

– Но вообще это большой опыт и теперь я уверен, что это не последняя моя большая серия и не последняя победа. Уже в дороге домой, вчера сыграл последние два турнира. Завтра уже, наверное, встретимся в «MALINKA», – резюмировал он.

Персонал КСП «MALINKA» поздравляет Дмитрия Смирнова с победой и с нетерпением ждёт у себя.