В США у парня в футболке «Иисус спасает» во время марафона прихватило сердце - его спас бежавший за ним Хесус

Житель Миннеанаполиса, США, Тайлер Мун бежал 16-километровый марафон с надписью на футболке «Иисус спасает». У него прихватило сердце и его спас спортсмен по имени Хесус (Hesus Bueno).

Об этом пишет Twin Cities, передаёт НВ.

6 октября Тайлер участвовал в Twin Cities Marathon. По правилам забега, на нагрудном знаке должно быть настоящее имя, но он написал на своем «Иисус спасает» (Jesus Saves). Позднее Тайлер признался, что очень религиозен и придает большое значение этим словам.

Парень рассказал, что перед забегом чувствовал себя прекрасно, но после первых километров почувствовал недомогание. На середине дистанции у Муна началась тахикардия, его сердце остановилось, и он упал, ударившись головой об асфальт.

Но парню повезло — сразу за ним бежал американец с испанскими корнями Хесус Буэно (Hesus Bueno), который работает помощником анестезиолога. Вместе со своими коллегами он смог оказать первую помощь пострадавшему до того, как на место инцидента прибыли врачи с дефибриляторами.

Все это время Хесус и другие врачи делали Муну массаж сердца и искусственное дыхание. Сейчас жизнь Тайлера вне опасности, но он все еще восстанавливается в больнице с переломом пяти лицевых костей. Он очень благодарен своим спасителям и считает, что их ему послал бог.

В следующем году он планирует восстановиться и вновь пойти на марафон.

Тайлер Мун со своей девушкой

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