В Днепре неплательщиков алиментов будут отправлять на общественные работы

Муниципальная власть в Днепре решила ужесточить наказание за неуплату алиментов – нарушителей будут отправлять на общественные работы.

Такое решение приняли на очередной сессии горсовета, сообщает издание «Сегодня».

Теперь коммунальные предприятия будут предоставлять неплательщикам алиментов работу, за которую они будут получать зарплату. Эти деньги пойдут на погашение долга перед семьей.

На данный момент социальные службы готовы отправить на работы 44 человека, одна из которых – женщина. А департамент парков и рекреации Днепровского горсовета уже готов предоставить варианты деятельности для должников.

Напомним, ранее сообщалось, что двое николаевцев заплатили 198 и 145 тысяч гривен алиментов.