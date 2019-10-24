Пятеро николаевских патрульных получили наградные часы от главы ведомства «Маршала»

В Херсоне 23 октября наградили патрульных полицейских из южных областей, их отметили за достижения и профессионализм в службе.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Украины.

В центре Херсона, на площади Свободы собрались 24 инспектора управлений Одесской, Запорожской, Николаевской, Херсонской областей и отдела патрульной полиции в Автономной Республике Крым и Севастополе. Наградные часы им вручил глава Департамента патрульной полиции Украины Евгений Жуков (бывший николаевский десантник с позывным «Маршал» - ПН).

«Все эти полицейские проявили себя во время несения службы, внесли весомый вклад в дело борьбы с преступностью и добросовестно выполняют свои обязанности», - сообщили в патрульной полиции.

- Здесь находятся сотрудники Южного региона, которые каждый день несут службу, связанную с риском для собственной жизни. Среди них патрульные, которые спасали человеческие жизни, задерживали опасных преступников, помогали гражданам в сложных жизненных ситуациях. Каждый из них неоднократно доказал, что достоин нести высокое звание полицейского. Хочу поблагодарить вас за вашу службу и за то, что вы ежедневно делаете для граждан Украины, - поздравил патрульных Евгений Жуков.

Также патрульным из южных областей передали 37 автомобилей «Skoda Rapid», полностью укомплектованных и подготовленных к патрулированию.

В пресс-службе патрульной полиции Николаевской области «Преступности.НЕТ» уточнили, что часами наградили пять николаевских полицейских, также николаевскому управлению передали девять автомобилей.

Напомним, что ранее николаевские патрульные наградили таксиста, который помог задержать двоих подозреваемых в ограблении церкви.