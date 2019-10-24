20% сотрудников ГПУ, которые пришли на первый этап аттестации, провалили экзамен

На данный момент пятая часть сотрудников ГПУ, которые пришли на первый этап аттестации, провалили экзамен.

Об этом свидетельствует информация на сайте Генпрокуратуры Украины.

Первый этап аттестации – анонимное тестирование на знание и умение в применении закона и соответствие осуществлять полномочия прокурора, проходил 23 и 24 октября.

По предварительным данным, с 1082 прокуроров ГПУ, подавших заявления о намерении пройти аттестацию для перевода в Офис Генерального прокурора, успешно сдали экзамен (то есть набрали необходимые 70 и более баллов из 100) - 775 с 964 человек. Еще 118 человек не явились», – говорится в сообщении.

При этом в ГПУ отметили, что эти результаты являются предварительными, поскольку кадровая комиссия еще рассматривает заявления о результатах экзамена, которые поступили, и время для предоставления обоснования прокурорами, которые не явились на тестирование, еще не истекло.

Утвержденный кадровой комиссией список прокуроров, которые прошли в следующий этап (тестирование на общие способности), будет обнародован на официальном веб-сайте ГПУ.

Напоминаем, 19 сентября украинский парламент принял закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры». Закон, в частности, предусматривает уменьшение максимального количества работников органов прокуратуры с 15 тыс до 10 тыс. человек.

Отметим, ранее сообщалось, что завкадрами ГПУ Дунас вынуждает прокуроров пойти на контроль «анонимками» при переаттестации – прокуроры не спешат соглашаться на это. Также ранее сообщалось, что 99% николаевских прокуроров согласны пройти переаттестацию и работать в Офисе Генпрокурора

Генпрокурор Руслан Рябошапка запланировал на 2020 год переаттестацию в регионах – она коснется и николаевских прокуроров.