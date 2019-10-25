Британские власти заставят водителей ехать 66 километров в объезд из-за ремонта на участке дороги в 20 метров

Власти британского графства Дорсет заставят жителей ездить по объездному пути длиной в 66 километров из-за ремонта 20-метрового участка автомагистрали.

Об этом сообщает «Tjournal» со ссылкой на «The Telegraph».

Правительство вынуждено закрыть дорогу из-за проблем с канализационной системой. Автомагистраль будет недоступна жителям с 28 октября по 1 ноября. В качестве решения власти составили 66-километровый объездной маршрут.

Раньше на пересечение 20-метрового маршрута жители тратили около одной секунды, в то время как сейчас на дорогу у них будет уходить около часа. Нарушителям, которые будут ездить не по дороге, грозит штраф размером до тысячи фунтов стерлингов. Совет графства Дорсет заявил, что новый маршрут должен идти по дорогам, но власти признали, что скорее всего местные жители проигнорируют запрет на объезд автомагистрали около ремонтного участка.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевские предприятия возмущены ужасной дорогой на улицах Новозаводской и 12-й Продольной.