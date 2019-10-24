«Научное сообщество должно участвовать в социально-экономическом развитии Николаевщины», - губернатор Стадник

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В четверг, 24 октября, председатель Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник, продолжая встречи с представителями отраслей, встретился с николаевскими учеными, руководителями учреждений высшего и профессионального образования области.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.

«Наука и развитие неразрывно связаны. Во всем мире результаты научной деятельности успешно находят практическое применение. И я считаю правильным, если научное сообщество будет участвовать в социально-экономическом развитии Николаевщины», - отметил Стадник.

В ходе встречи был представлен ряд проектов, разработанных в стенах высших учебных заведений Николаевщины, призванных сделать качественный прорыв в таких сферах как здравоохранение, инфраструктура, социальная защита, защита окружающей среды и тому подобное.

«Все эти проекты имеют реальный потенциал. Уверен, что совместными усилиями сможем реализовать их во благо людей», - резюмировал председатель ОГА.

Julia Davudenko

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русскийобщество