«Научное сообщество должно участвовать в социально-экономическом развитии Николаевщины», - губернатор Стадник

В четверг, 24 октября, председатель Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник, продолжая встречи с представителями отраслей, встретился с николаевскими учеными, руководителями учреждений высшего и профессионального образования области.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.

«Наука и развитие неразрывно связаны. Во всем мире результаты научной деятельности успешно находят практическое применение. И я считаю правильным, если научное сообщество будет участвовать в социально-экономическом развитии Николаевщины», - отметил Стадник.

В ходе встречи был представлен ряд проектов, разработанных в стенах высших учебных заведений Николаевщины, призванных сделать качественный прорыв в таких сферах как здравоохранение, инфраструктура, социальная защита, защита окружающей среды и тому подобное.