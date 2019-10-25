Ливанские протестующие спели испуганному ребенку детскую песню – она стала гимном протестов

В Ливане популярная детская песня стала гимном протестов после того, как митингующие спели ее испуганному маленькому мальчику.

Об этом сообщает Reuters, передаёт ZN,UA.

Эллин Джаббур ехала в машине оказалась окружена протестующими и попросила их перестать кричать, поскольку ее маленький сын Робин сидел на пассажирском сиденье и испугался.

В ответ около 20 протестующих с улыбками начали петь песню Baby Shark и поднимать руки, имитируя укус акулы. Джаббур сняла этот эпизод на видео, которое стало вирусным.

Песня Baby Shark была загружена на YouTube южнокорейским образовательным проектом Pinkfong в 2016 году. С тех пор видео собрало более 3,7 миллиарда просмотров.

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