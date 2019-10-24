Более 60% николаевцев задолжали облтеплоэнерго за отопление

По состоянию на 24 октября более 63% абонентов «Николаевоблтеплоэнерго» имеют задолженность за услуги теплоснабжения.

Об этом сообщается на странице предприятия.

Так, на предприятии объяснили, что они периодически нуждаются в дополнительном финансировании из бюджета Николаева, потому что некоторые абоненты вопреки законодательству не оплачивают потребленные услуги теплоснабжения - и таких 63%.

Приводим примеры, таких должников: - улица Лазурная, 10 / Б, квартира 39 долг - 63 тысячи 428 гривен, 65 копеек;

-улица Бугский бульвар, 9, квартира 13 - 55 тысяч 308 гривен, 26 копеек;

-улица Крылова, 40, квартира 68 - 51 тысяча 47 гривен, 71 копейка.;

-улица Чкалова, 213 / А, квартира 13 - 51 тысяча 682 гривны, 23 копейки;

-улица Бугский бульвар, 9, квартира 13 - 55 тысяч 308 гривен, 26 копеек;

- улица Казарского, 1 / Г, квартира 24 - 50 тысяч 664 гривны, 93 копейки;

-улица Космонавтов, 53, квартира 188 - 48 тысяч 344 гривны, 20 копеек;

- проспект Героев Украины, 73, квартира 2 - 55 тысяч 5 гривен, 8 копеек;

-улица Шевченко, 3, квартира 68-546 тысяч 996 гривен, 58 копеек;

-улица Архитектора Старова, 3, квартира 16 - 43 тысяч 743 гривны, 80 копеек;

- улица Крылова, 40, квартира 68 - 51 тысяча 47 гривен, 71 копейка;

- улица Радужная, 55, квартира 23 - 41 тысяча 705 гривен, 35 копеек;

-проспект Богоявленский, 325/1, квартира 197 - 41 тысяча 251 гривна, 30 копеек.;

-проспект Корабелов, 2 / А, квартира 113 - 39 тысяч 286 гривен, 20 копеек.

В частности, на предприятии напомнили пользователям, у которых есть задолженность перед ОКП «Николаевоблтеплоэнерго», что неуплата долга приводит к принудительному взысканию суммы долга в т.ч. штрафных санкций из доходов, запрета пользоваться и распоряжаться своим имуществом, запрета выезда за границу, и в конце - ареста и реализации имущества должников!

Как известно, в сентябре на объектах коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» начали отключать электричество, что ставило под угрозу начало отопительного сезона из-за невозможности подготовить котельные. В свою очередь, профсоюз «Николаевоблтеплоэнерго» обратился к горсовету с просьбой оплатить долги. Члены бюджетной комиссии Николаевского городского совета согласовали выделение КП «Николаевоблтеплоэнерго» не менее 15 до 20 миллионов гривен на погашение задолженности за оплату электроэнергии и выплату заработных плат. 5 сентября 2019 года исполком горсовета увеличил уставный фонд облтеплоэнерго на ₴1,2 миллиона, однако на сессии до этого вопроса не дошло.

В то же время, утром 9 сентября, КП «Николаевоблэнерго» уведомило ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» о намерении отключить 80 объектов предприятия из-за неуплаты долга по электроснабжению. В итоге, 11 сентября, депутаты Николаевского городского совета согласовали выделение 10 миллионов гривен ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» на погашение долгов за электричество. Однако, спустя некоторое время в «Николаевоблтеплоэнерго» отметили, что из-за сложного состояния они снова вынуждены обращаться за помощью к местной власти.

При этом «Николаевоблтеплоэнерго» при сложном финансовом положении продолжает работы по модернизации тепловых сетей.

В то же время сотрудники ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» заявили о намерении устраивать забастовки и пикеты даже в том случае, если городской совет согласует лишь половину необходимой стоимости на погашение долгов по зарплатам и за электроэнергию. При этом мэр Александр Сенкевич пообещал созвать на 8 октября сессию для решения этих вопросов, но заседание так и не состоялось. При этом, члены комиссии по вопросам бюджета проголосовали за рекомендацию Департаменту финансов найти 32 миллиона на погашение долгов «Николаевоблтеплоэнерго».

В итоге, депутаты Николаевского горсовета выделили облтеплоэнерго ₴19,8 миллионов на погашение долгов.