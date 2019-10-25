Департамент ЖКХ подсчитал, что всего в Николаеве 810 улиц – среди них и самая длинная пешеходная улица в Украине

Департамент ЖКХ опубликовал ряд интересных фактов о Николаева, к примеру, всего в городе насчитывается 810 улиц, а общая протяженность дорог составляет 834,9 километров.

Об этом сообщается на странице департамента ЖКХ в Facebook.

«Общая площадь города Николаева составляет 260 кв.км. Наибольшая пешеходная улица Украины – Соборная находится именно в нашем городе! Её длина – полтора километра, от проспекта Центрального до самой реки Ингул. Самый длинный проспект в Николаеве – проспект Богоявленский. Его протяженность более 15 километров. Ингульский мост до 1996 года считался мостом с наибольшей разводной частью в Европе. Первый каменный тротуар в Николаеве был проложен в 1818 году», - сообщили в департаменте.

Напомним, ранее сообщалось, что Николаев поднялся на 12-е место в рейтинге самых комфортных городов Украины.