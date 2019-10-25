Горсовет Ровно выступил за запрет Хэллоуина – депутаты решили бороться с «пропагандой» праздника

Депутаты Ровенского городского совета рекомендовали запретить рекламу праздника Хэллоуин, который «предполагает превращение во всякого рода нечисть».

Об этом сообщает «Суспільне телебачення» (UA:Рівне).

Ректор Ровенской духовной семинарии Христиан Веры Евангельской Александр Третьяк с трибуны зачитал обращение, которое, по его словам, поручили озвучить главы всех христианских конфессий города. Причина – реклама Хэллоуина в одном из торговых центров.

- На рекламных плоскостях города – изображение девушки с порезанными венами на запястьях рук и окровавленное лицо. Считаем, что данная реклама нарушает Закон Украины «О рекламе». В частности статьи 7, 8 и 20. Как представители разных церковных институтов нашего города, считаем, что такая реклама наносит вред для жителей нашего города, в частности детей и молодежи, ведь это, по сути – прямая пропаганда суицида и насилия. В украинской культуре есть много хороших праздников, поддержка которых была бы более уместной, - сказал выступающий.

Третьяк призвал депутатов обязать компании, которые распространяют такую ​​рекламу, принять меры для приведения её в соответствие с законом. Кроме того – запретить празднование в системе учебных заведений, а также создать комиссию для контроля за соблюдением норм законодательства в сфере защиты общественной морали.

Депутат Татьяна Чубай зачитала отрывок из проекта решения, который предлагали на рассмотрение, и в котором требовали «...запретить пропаганду Хэллоуина в городе Ровно… Контроль за выполнением этого решения поручить секретарю городского совета управлению ЖКХ и управлению архитектуры – контроль за рекламой». Слово взял и секретарь горсовета Сергей Паладийчук:

- Уважаемые коллеги, я очень прошу меня вычеркнуть с момента контроля – я не проконтролирую это решение. Я говорю реально – я не смогу это сделать.

В конце концов, мэр предложил создать редакционную комиссию, чтобы согласовать текст обращения. В итоге вопрос рассмотрели предпоследним на заседании и приняли это решение, где к слову «запретить» добавили «рекомендовать», поскольку прямого запрета принять не могут. «За» проголосовало 26, не голосовали двое депутатов. Это решение в ближайшее время направят субъектам хозяйствования, к которым есть претензии.

Напомним, ранее сообщалось, что в аннексированном Крыму в 2015 году в школах запретили праздновать Хэллоуин.