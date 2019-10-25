Член исполкома горсовета Николаева Садыков заявил, что Сенкевич «насильственно протягивает вопрос» фирмы для запуска электронного билета

В пятницу, 25 октября, члены исполнительного комитета Николаевского городского совета рассмотрят вопрос об определении ООО «Первый оператор сетей» как компании, которая будет взимать плату за проезд.

Об этом на своей странице в Facebook написал член исполкома Александр Садыков.

Как известно, исполнительный комитет Николаевского городского совета в пятницу, 11 октября, не смог утвердить фирму «Перший оператор мереж» уполномоченной для сбора оплаты проезда на коммунальном транспорте при помощи валидаторов и электронного билета. Кроме того, некоторые члены исполкома поспорили с представителем «ПриватБанка», который выступил за проведение нового конкурса на выбор фирмы для внедрения такого вида оплаты.

«Сегодня на заседании исполкома Николаевского городского совета в очередной раз будет рассматриваться вопрос - «1. Определить ООО «Первый оператор сетей» уполномоченным лицом осуществлять взимания платы за транспортные услуги в городском пассажирском транспорте коммунального предприятия Николаевского городского совета «Николаевэлектротранс» и коммунального предприятия Николаевского городского совета «Миколаивпастранс» по результатам проведенного конкурса»!!!» – написал он.

«Считаю, что насильственная попытка протянуть А. Ф. Сенкевичем этот вопрос в энный раз на исполком - это попытка закрепить коррупционную схему которая на протяжении пяти лет будет приносит неправомерную выгоду (10%) персонам, которые в данный момент управляют Николаевский городским советом!!!!» – добавил он.

Он прзивал других членов исполнительного комитета не голосовать за этот вопрос, и заявил, что поддержавшие эту фирму «так или иначе будут являться пособниками этой схемы».

Напомним, что Николаевское областное территориальное отделение АМКУ обязало Николаевский городской совет отказаться от антиконкурентных договоренностей с Visa по организации системы безналичной оплаты проезда в городском транспорте Николаева и провести конкурсный отбор на заключение соответствующего договора.

Отметим, что 1 июня 2018 года Николаевский горсовет и «Николаевэлектротранс» подписали меморандум с компанией Visa о введении электронного билета.

Ранее в мэрии случайно узнали о договоре «Николаевэлектротранса» с ПриватБанком на покупку валидаторов – ситуацией уже занялся АМКУ.

Также сообщалось, что директор КП «Николаевэлектротранс» Владимир Евтушенко считает, что заявление экс-начальника управления транспорта Олега Манушевича о том, что в ноябре в электротранспорте появятся валидаторы, было «непродуманное или преждевременное». В частности он отметил, что процедура получения этих валидаторов была не совсем законной.

В январе 2019 года в Николаеве исполком утвердил новые правила для электротранспорта – оплатить проезд можно будет через валидатор.

Также как сообщалось ранее, ООО «Перший оператор мереж» было зарегистрировано в декабре прошлого года. Основной вид деятельности: деятельность в сфере права. На момент регистрации фирмы ее собственником была Валентина Мурзенко – теща Дмитрия Коссе, за смс-перепиской с которым был замечен директор антикоррупционного департамента Андрей Ермолаев.

Как известно, народный депутат Украины Вадим Пидберезняк заявлял, что считает, что на решения городского головы Николаева Александра Сенкевича, в частности, в работе с коммунальными предприятиями, влияет его кум Дмитрий Коссе. Также депутат Николаевского горсовета, глава фракции «Блок Петра Порошенко «Солидарность» Елена Киселева рассказывала о куме городского головы Дмитрие Коссе, который, по слухам, занимается «раскрытием» инвестиционной привлекательности Николаева.

На сегодняшний день, собственником фирмы-претендента на внедрение электронного билета для коммунального транспорта Николаева, указывается кипрская компания “Beanfield Ltd”. В свою очередь, фирма Beanfield Ltd. была зарегистрирована в январе этого года, о чем свидетельствуют данные открытых реестров Кипра.