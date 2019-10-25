Экс-мэр Херсона записал обращение к Зеленскому и чиновникам, в котором просит отремонтировать дорогу на Николаев

Экс-мэр Херсона Владимир Сальдо записал видеообращение, в котором посетовал на качество трассы М-14 «Херсон-Николаев» и призвал чиновников, депутатов и Президента посодействовать в выделении средств на ремонт этого участка.

Соответствующее обращение он опубликовал на своей странице в Facebook.

Сальдо создал петицию на имя Президента Украины Владимира Зеленского, где просит отремонтировать участок трассы между городами, а также призвал украинцев ее подписать.

– В скором будущем сообщение между самой южной областью Украины Херсонской и Николаевом, Одессой, центральной частью Украины, Киевом будет полностью прекращено. Уже лет 10 ремонтные работы не ведутся вообще. Мало того, что здесь бьются ходовые части автомобилей, здесь все больше и больше гибнет жителей, украинцев, которые едут по этой автостраде, если только ее можно так назвать, – сказал он.

– Прошу присоединиться всех, чтобы заставить государственные органы в лице Президента Украины, премьер-министра, «Укравтодор», депутатов Херсонской и Николаевской областных государственных администраций обратить внимание на автостраду республиканского значения и выделить средства, чтоб уже в ближайшее время ее отремонтировать, - добавил он.

Напомним, как 8 октября около 8:00 на автодороге М-14 «Херсон - Николаев» вблизи села Шевченково Витовского района лоб в лоб столкнулись внедорожник «Lexus GX 460» и легковой автомобиль «Toyota Camry». Водитель и пассажир легковушки погибли.

Одним из погибших был заместитель начальника Главного управления Нацполиции - начальник криминальной полиции в Николаевской области Сергей Сидоренко. Вторым погибшим в автоаварии был временно исполняющий обязанности Управления противодействия наркопреступности ГУНП подполковник полиции Владимир Илличко. Водителя «Lexus» с места происшествия госпитализировали.