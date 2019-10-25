При реконструкции Соборной площади перекрыли часть улицы Лягина - исполком горсовета Николаева узаконит это «задним числом»

На рассмотрение исполнительного комитета Николаевского городского совета вынесут проект решения о перекрытии части улицы Лягина перед зданием мэрии, после того как реконструированную площадь Соборную сдадут в эксплуатацию.

Об этом в пятницу, 25 октября, в ходе заседания исполкома сообщил мэра Николаева Александр Сенкевич.

Как известно, на прошлом заседании исполкома Владимир Тимошин попросил предоставить объяснения, почему участок перед зданием мэрии, где ранее могли проезжать машины уложили плиткой в рамках реконструкции, хотя соответствующего решения о перекрытии участка не принималось.

Фото до реконструкции, на котором видно, что на участке улицы Лягина перед зданием мэрии могли парковаться и проезжать машины Фото Соборной площади после реконструкции, на котором видно, что участок улицы Лягина замощен плиткой и проезда там теперь нет

На сегодняшнем заседании, начальник управления транспорта Дмитрий Попов сообщил, что 17 октября чиновники отправили письма в департамент ЖКХ и департамент архитектуры, чтобы те предоставили объяснения, однако письменные ответы управление не получило.

— Устный ответ предоставил департамент архитектуры, что улица Лягина перекрыта в соответствии с принятой проектной документацией по реконструкции площади Соборной и согласовано генеральным планом строительных работ, - сообщил Дмитрий Попов.

Владимир Тимошин При этом, член исполкома Владимир Тимошин отметил, что согласно закону собственник дорог имеет право принимать решение о перекрытии улицы Лягина на отрезке улиц Адмиральская и улицы Набережная и замощении ее плиткой, но исполком соответствующего разрешения не давал.

Главный архитектор города Андрей Цымбал отметил, что когда производятся ремонтные работы по проезжим частям улиц, отдельные решения не принимаются, это идет в комплексе. Такая же ситуация и в этом случае – площадь Соборная и часть проезжей части перед зданием мэрии шли одной территорией.

— Горожан и нас как членов исполкома лишили проезжей части улицы навеки. Вы считаете это правильно? Раз это было забито в план, то это нужно было выносить на исполком и мы должны были, как представители собственников предоставить разрешение ограничить и убрать со всех карт часть улицы Лягина или не убирать, - интересовался член исполкома.

В тоже время, Цымбал заявил, что проектом не предусматривалось то, что часть улицы уберут и подтвердил, что это решение исполкома и если будет необходимость, то процедура будет соблюдена.

— Задним числом? То есть узаконим незаконное? – возмутился Владимир Тимошин.

Также, главный архитектор отметил, что материал, который уложили на площади, предусматривает возможность проезда транспорта, потому что там мощная бетонная подготовка.

Александр Сенкевич (архивное фото) В свою очередь, мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что пока Соборная площадь является строительным площадкой, так как еще не сдана в эксплуатацию, так что проезжать по ней нельзя ни в коем случае.

— А пока подождем, может и решение появиться о перекрытии части улицы, - отметил мэр.

— Как обычно, сначала делаем, а потом принимаем решения, - прокомментировал Владимир Тимошин.

В тоже время, Александр Сенкевич акцентировал внимание на том, что данный участок улицы всегда был перекрыт для проезда транспорта клумбами, однако около года назад его открыли. В итоге, мэр сообщил, что соответствующее решение подготовят и потом вынесут на заседание исполкома.

Напомним, ранее в Управлении Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины в Николаевской области заявили, что Соборная площадь строится с нарушениями. В частности, в проекте не предусмотрено нужное количество парковочных мест, а также нет всех условий для свободного передвижения маломобильных групп населения..

При этом, адвокат фирмы «Урбан Констракт», по проекту которой сейчас выполняется реконструкция Соборной площади, а также юристы Департамента ЖКХ Николаевского горсовета намерены обжаловать действия ГАСКа, который проводил проверку на объекте и нашел ряд нарушений.