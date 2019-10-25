Из-за полумарафона центр Николаева 3 ноября перекроют для транспорта

В воскресенье, 3 ноября, в Николаеве проспект Центральный временно закроют для проезда автотранспорта от улицы Пушкинской до проспекта Богоявленского из-за проведения полумарафона «Новая Почта».

Соответствующее решение согласовали в пятницу, 25 октября, члены исполнительного комитета Николаевского горсовета, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Проезд перекроют с 9 утра до 18 часов вечера. Пешеходными зонами станут улица Адмиральская от Декабристов до Шнеерсона, улица Никольская от Лягина до Московской, улица Спасская от Лягина до Московской, улица Большая Морская от Лягина до Московской, улица Потемкинская от Лягина до Московской, улица Шевченко от Лягина до Московской, улица Адмирала Макарова от Лягина до Московской, площадь Судостроителей от Чкалова, 12 до Соборной, 13. Также переходными будет проспект Центральный от Пушкинской до проспекта Богоявленского.

Начальник управления транспорта Дмитрий Попов отметил что транспорт будет объезжать указанные улицы по улице Пограничной и Чкалова, к тому же на местах будут стоять сотрудники патрульной полиции, которые будут регулировать движение транспорта.

Напомним, что аналогичный полумарафон прошел в Николаеве в 2018 году. Николаевцы могли пробежать несколько дистанций: 21 километр, 10 километров, 3 километра, 1 километр и 300 метров.