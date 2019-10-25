Исполком горсовета в третий раз не утвердил связанную с тещей «смотрящего» Коссе фирму для запуска электронного билета в Николаеве

В пятницу, 25 октября, члены исполкома Николаевского городского совета должны были в третий раз рассмотреть вопрос о назначении ООО «Первый оператор сетей» уполномоченным для сбора оплаты проезда при помощи валидаторов и электронного билета в трамваях и троллейбусах города, однако вопрос исключили из повестки дня.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Во время обсуждении повестки дня, вице-мэр Юрий Андриенко объявил, что данный вопрос исключили из повестки по просьбе фирмы, так как они хотели «лично провести презентацию программы, которую они готовы реализовать в рамках проекта, но по личным обстоятельствам не получилось сегодня приехать».

Как известно, 9 августа, городской голова Николаева Александр Сенкевич вынес на рассмотрение исполнительного комитета Николаевского городского совета вопрос о том, чтобы ООО «Перший оператор мереж» стала той фирмой, которая займется внедрением электронного билета в коммунальном транспорте. Члены исполкома такое решение не поддержали. Отметим, что данная фирма связана с тещей «смотрящего» Дмитрия Коссе.

На сегодняшний день, собственником фирмы-претендента на внедрение электронного билета для коммунального транспорта Николаева, указывается кипрская компания «Beanfield Ltd». В свою очередь, фирма «Beanfield Ltd» была зарегистрирована в январе этого года, о чем свидетельствуют данные открытых реестров Кипра.

Позже, 11 октября, исполком опять же не смог утвердить фирму «Первый оператор сетей» уполномоченной для сбора оплаты проезда на коммунальном транспорте при помощи валидаторов и электронного билета. Кроме того, некоторые члены исполкома поспорили с представителем «ПриватБанка», который выступил за проведение нового конкурса на выбор фирмы для внедрения такого вида оплаты.

Стоит отметить, что накануне перед сегодняшним заседанием, член исполкома горсовета Николаева Александр Садыков заявил, что мэр Александр Сенкевич «насильственно протягивает вопрос» фирмы для запуска электронного билета.