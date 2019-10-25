В Николаеве исполком горсовета запретил большегрузам въезд в город в часы «пик»

В пятницу, 25 октября, члены исполнительного комитета Николаевского городского совета приняли решение о запрете движения большегрузного транспорта в часы «пик» - с 6:00 до 9:00 и с 16:00 до 19:00.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, 13 сентября, на очередном заседании исполнительного комитета Николаевского горсовета вместе с управлением патрульной полиции Николаевской области и управлением «Укртрансбезопасности» обсудили проблему с засильем фур в городе. Были даны следующие рекомендации: ограничить въезд в час пик, поставить диспетчеров и обустроить отстойник.

По словам докладчика - начальника управления транспорта Дмитрия Попова, проект решения состоит из 11 страниц и учитывает пожелания членов исполкома, которые были высказаны ранее. В частности, речь идет об установке ограничения скорости транспортных средств возле учебных учреждений, путем монтажа «лежачих полицейских»; ограничения проезда; обеспечение безопасности дорожного движения путем установления барьерного транспортного ограждения на разделительной полосе и дорожными знаками; запрете остановок транспортных средств и стоянке транспортных средств по конкретным адресам.

Также проектом решения предлагалось запретить движение грузового транспорта в городе Николаеве в часы «пик»: с 06:00 до 09:00 и с 16:00 до 19:00, установив для этого дорожные знаки «Движение грузовых автомобилей запрещено», таблички 7.5.1 и 7.5.2 «Вид транспортного средства», а также табличку 7.4.4 «Время действия».

Помимо этого, запрещается движение грузового транспорта по улице Новосельской от улицы Малой Морской до улицы Корабелов, по улице Захария Чепеги. И запрещена остановку грузового транспорта по улице Остапа Вишни от улицы Ольшанцев до улицы Леваневского в обоих направлениях; и по улице Авангардной от улицы Передовой до проспекта Богоявленского с нечетной стороны.

В итоге, все члены исполкома единогласно поддержали данное решение. В целях информирования водителей большегрузов о запрете движения, городская власть намерена установить рекламные борды на въездах в город и проинформировать об этом в СМИ.

Три года назад в Николаеве на Богоявленском проспекте начали появляться большие очереди груженых фур, которые усложняли движение на проспекте и разрушали асфальтное покрытие, а сотрудники полиции и диспетчера портов не могли эффективно контролировать движение большегрузного транспорта.

Напомним, как 2 июля 2019 года в Николаеве десятки фур припарковались на улицах, ведущих к морскому порту, тем самым создавая автомобильные пробки.

Также, в Николаеве с утра 5 сентября на участке проспекта Богоявленского и улицы Кузнечная (ранее – Скороходова) возникли пробки из-за скопления грузовых автомобилей.

22 июля по утро 23 июля под Николаевом водители водители грузовых автомобилей с перегрузом разными способами пытались избежать проверки на пунктах габаритно-весового контроля.

Напомним, что 30 июля, в Николаевской мэрии прошло заседание транспортной комиссии, где обсуждался вопрос разрушения дорожного покрытия автомобильных дорог общего и местного значения города Николаева, в связи с проездом большого количества тяжеловесных транспортных средств. Однако конкретных решений принято не было.

Как известно, ранее николаевцы просили отремонтировать улицу Новозаводскую и 12-ю Продольную, но комиссия по вопросам транспорта перенаправила вопрос на мэра Сенкевича.

В частности, городской голова Николаева Александр Сенкевич предложил брать с каждого большегруза, которые проходят через улицу Новозаводскую и Турбинную, символичную плату - по 10 гривен за тонну, чтобы отремонтировать дорогу.

Отметим, что патрульные требовали от мэра Александра Сенкевича «залатать» разрушенную дорогу на Новозаводской, на ремонт которой не заложили средства.

Городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что у городской власти нет законных оснований запретить въезд в Николаев большегрузному транспорту, который разрушает дороги.