В ОГА обсудили строительство объездной дороги на Витовщине и Корабельном районе Николаева

В четверг, 24 октября, в облгосадминистрации состоялось совещание по строительству объездной дороги в Витовском районе Николаевской области и Корабельном районе Николаева. В совещании приняли участие председатель Николаевской ОГА Александр Стадник, народный депутат Украины Александр Хайду, Николаевский городской голова Александр Сенкевич, представители стивидорных компаний области.

Об этом сообщается на сайте Николаевской ОГА.

Инициатор встречи, Александр Гайду, отметил, что строительство объездной дороги позволит оптимизировать транспортное сообщение в пределах Николаева и освободить городские дороги от большегрузного автотранспорта. Он также отметил, что по итогам уже проведенной сегодня работы была выбрана наиболее оптимальная схема строительства.

«Тема объездной дороги обсуждается уже не первый год, но более актуальной стала в последние годы, когда большой объем транспорта ушел в порты Николаева. Схема, которая уже обсуждалась - наиболее удачная, поскольку проходит уже существующими дорогами и удобная для транспортной развязки», - сказал Александр Гайду.

Народный депутат также отметил, что планирует лоббировать финансирование данного проекта в Верховной Раде.

В свою очередь, председатель Николаевской ОГА Александр Стадник отметил, что строительство объездной дороги важно как для Николаевской области, так и для областного центра. При этом он отметил, что при реализации проекта строительства необходимо обратить особое внимание на весовой контроль.

«Объездная дорога крайне важна для Николаева и области и мы рассчитываем на поддержку со стороны города. Но считаю, что перед тем как строить необходимо иметь понимание контроля, чтобы избежать разрушения дорог. На сегодня рассматриваем возможности создания сети контрольно-весовых комплексов по всей области», - отметил Александр Стадник.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич со своей стороны признал, что город заинтересован в строительстве объездной дороги и заверил в полной поддержке проекта.

«Городская власть заинтересована в реализации этого проекта. Со своей стороны мы готовы решать все необходимые бюрократические вопросы», - отметил Александр Сенкевич.

В ходе обсуждения участники совещания пришли к согласию по ключевым вопросам и решили продолжать работу поэтапно.

Напомним, что 3 октября в ОГА представители ГП Украинский государственный проектно-технологический институт транспортного строительства представили имеющиеся на сегодня результаты работы по изготовлению технико-экономического обоснования строительства объездной дороги в Витовском районе Николаевской области и Корабельном районе Николаева.

Сейчас ТЭО изготовлено на 90% и должно быть завершено до 1 декабря этого года. Наличие технико-экономического обоснования является условием для начала изготовления непосредственно проекта ремонта объездной дороги.

Отметим также, что что по результатам деятельности рабочей группы по вопросам строительства объездной дороги, созданной при Николаевской облгосадминистрации в июле 2018 года, было принято решение реализовать проект строительства за счет уже существующей дороги путем ее капитального ремонта.