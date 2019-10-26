На Луганщине глухонемой мужчина нашел в яме собаку – он написал спасателям записку с просьбой помочь псу

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В четверг, 24 октября, в Лисичанском районе Луганской области спасатели достали из ямы пса.

Об этом сообщается на странице МВД Украины.

«В пожарную часть пришел гость - мужчина с недостатками голосовых связок и слуха и языком жестов пытался объяснить, что нужна помощь. Он написал на листке, что в беду попал пес», – сообщили в ГСЧС.

Спасатели пошли за мужчиной и нашли в яме собаку, которую достали из ловушки.

«Мокрого, грязного, уставшего хвостатого достали и отпустили», – добавили спасатели.

Напомним, как спасатели Николаевщины достали из ямы шесть маленьких щенят.

Виолетта Чех

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русскийобщество