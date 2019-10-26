В Британии волонтеры спасли тюленя, который застрял головой в куске пластика и был серьезно ранен

На восточном побережье Великобритании в графстве Норфолк нашли тюленя, который застрял шеей в куске пластикового мусора.

Об этом сообщает «ВВС-Украина».

Судя по всему, тюлень просунул голову в отверстие, а вытащить ее обратно уже не смог. Представители волонтерской организации Friends of Horsey Seals говорят, что на лечение и заживление ран уйдет несколько месяцев. Животное отвезли в ветеринарную клинику в округе Ист Винч.

С 2008 года это уже 51-й тюлень, которого доставляют в это медицинское учреждение с ранениями от пластика. Ветеринары говорят, что кусок пластика нанес животному глубокие порезы в районе шеи и теперь у него «ужасные повреждения». Тюленя лечат антибиотиками и делают регулярные соляные ванны – так рана должна зажить быстрее.

- Это очень печально, что несчастные тюлени получают ранения из-за мусора, созданного человеком, - говорит представитель клиники Элисон Чарльз.

Напомним, что ранее в США запустили первую в мире плавучую систему очищения океана от пластика.