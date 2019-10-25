«Работы ведутся каждый день, осталось три участка»: В Николаеве уже проложили 5,5 километров водопровода в Варваровку

В микрорайоне Варваровка продолжаются работы по прокладыванию сетей водопровода в рамках проекта строительства дюкера через реку Южный Буг. Уже уложено порядка 5,5 километров труб из 7 километров, запланированных на этот год.

Об этом в комментарии «Преступности.НЕТ» сообщили директор департамента ЖКХ Сергей Коренев и директор ООО «ВиК Проект» Егор Бедаков на месте проведения работ.

Ранее, депутат горсовета Игорь Дятлов раскритиковал мэра Николаева Александра Сенкевича и директора ДЖКХ Сергея Коренева за то, что в Варваровке остановились работы по строительству водопровода.

Так, Егор Бедаков показывая план работ сообщил, что осталось три непроложеных участка - кусочек по улице Очаковской, Веселиновской и аппендикс улиц Полярная и Гастелло.

— Все остальное уже уложено, где-то закопано, где-то еще нет. После окончания укладки всех труб, нам остается только строительство колодцев и установка задвижек на них. Всего на сегодняшний день проложено 5,5 километров трубопровода из 7. В этом году еще планируем успеть проложить кусочек со стороны города – в районе сквера Шевченко и в районе улицы Большой Морской от «Астории» вниз до Бугского бульвара. Именно здесь будет подключение к колодцу «Николаевводоканала» для Варваровки, - сообщил Егор Бедаков.

Директор ДЖКХ Сергей Коренев на критику со стороны депутата горсовета Игоря Дятлова заявил, что работы не прекращались, а незакрытыми остаются участки, где будут установлены колодцы, потому что их необходимо строить, а где труба идет транзитом, там траншею тут же зарывают.

— Работы ведутся каждый день. Одно дело, если проехаться в 7 утра и сделать фото, что работы остановлены, а ямы не зарыты. А можно проехаться в рабочее время и увидеть, что за почти месяц работ уже сделано 80% магистральных путей из запланированных на этот год, - сообщил Сергей Коренев.

На уточняющий вопрос, почему некоторые траншеи ничем не ограждены, младший прораб Роман Бохин отметил, что есть жители, которые срывают сигнальные ленты, и ломают заборчики, на которых расположены предупреждающие знаки. Рабочие ограждают территорию заново, но ситуации повторяются. Со слов представителей фирмы, от жителей поступали жалобы, что работы ведутся почти под их окнами, однако таких было не много, ведь большинство только рады, что в скором времени у них будет водоснабжение, тем более, что въезд в дома парализуется не более, чем на день.

На тех участках, где проложен асфальт, например по улице Урожайной, которую только недавно заасфальтировала Центральная райадминистрация, чтобы не разрушать покрытие рабочие применяют технологию направленного бурения. Стоит отметить, что проектом по строительству дюкера предусмотрено восстановление асфальтового покрытия.

Улица Урожайная, где применялась технология направленного бурения.

Установка ГНБ (горизонтально-направленное бурение) Машина, которая подает специальный раствор на ГНБ установку

Всего в работе задействовано около 30 людей, которые работают в одну смену с 7:30 утра до 18:00. Главный инженер предприятия добавил, что из техники задействовано пять экскаваторов и одна установка для бурения.

Трубопровод от пляжа «Прибой» (здесь еще должны выкопать траншею и уложить подготовленные трубы, - ПН) до улицы Почтовая.

Главный инженер фирмы «ВиК Технологии» сообщил, что работы продвигаются достаточно быстро, даже с опережением сроков, в чем мы сами смогли убедиться, ведь по улице Очаковской только с утра раскопали траншею, а уже ближе к обеду там проложили трубу и рабочие приступили к ее зарытию. Глубина укладки труб – 1,6 метров – 1,8 метров.

Улица Очаковская. Улица Очаковская.

Пока что подрядчик работает за свой счет, но уже в ближайшее время фирме должны перечислить аванс в размере порядка 1 миллиона гривен.

Что касается прокладки самого дюкера, то трубы под дном реки Южный Буг будут прокладываться методом бурения. Будет две магистрали – основная и резервная диаметром по 400 мм. Эти работы много времени не займут.

— Где-то месяца за полтора-два, плюс подключение. Если в первой половине 2020 года будет финансирование, то во второй половине года все будет закончено и можно будет подать воду, - сообщил Егор Бедаков.

Ранее мы сообщали, что дюкер в Варваровку за ₴73,8 миллиона может построить николаевская фирма ООО «ВиК Технологии», которая в 2017 году предлагала сделать это за вдвое меньшую сумму. А именно, в марте 2017 года в Николаеве презентовали проект строительства системы обеспечения микрорайона Варваровка водой, на который по словам разработчиков необходимо было 38 миллионов гривен (15 миллионов на строительство новых магистральных сетей и 23 миллиона гривен на дюкер). Разработчиком являлись те же «ВиК Технологии».

Позже, директор фирмы «ВиК Технологии» Александр Жак, с которой департамент ЖКХ Николаевского горсовета может заключить договор на строительство дюкера через реку Южный Буг заявил, что в 2017 году названная сумма в 38 миллионов гривен была лишь прогнозом, но конкретных расчетов у фирмы не было.

В сентябре 2019 года Департамент ЖКХ Николаевского горсовета 13 сентября заключил договор с николаевской фирмой ООО «ВиК Технологии» на строительство дюкера через реку Южный Буг за 74 миллиона гривен.

Как известно, в начале октября в Николаеве уже приступили к земляным работам в раках проекта строительства дюкера через реку Южный Буг в Варваровку.