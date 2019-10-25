Чтобы горожане лучше добирались до горбольницы и кладбища: Исполком горсовета Николаева изменил схему движения «маршрутки» №45

В пятницу, 25 октября, члены исполнительного комитета внесли изменения в схему движения автобусного маршрута №45.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Начальник управления транспорта Дмитрий Попов сообщил, что маршрут изменяют, чтобы горожанам удобнее было добираться до горбольницы №4 на улице Обсерваторной, а также, чтобы улучшить сообщение с кладбищем.

Согласно проекту решения, движение транспорта пройдет по следующему маршруту: ул. Артиллерийская, 9 - ул. Адмирала Макарова - ул. Обсерваторная - ул. 8 Марта - пр. Центральный - Херсонское шоссе - ул. Космонавтов - ул. Троицкая - ул. Электронная - ул. Александра Янаты - Кладбище.

Ранее указанный маршрут следовал по следующей схеме движения: ул.Лазурная - 16б - ул.Красных Маевщиков (рынок «Штрассе») - ул.Бутомы - ул.Крылова - ул.Генерала Карпенко - пр. Ленина - Херсонское шоссе - ул.Космонавтов - ул.Кирова - ул.Электронная - ул.Куйбышева - ул.Казарского - Кладбище.

Напомним, как исполком Николаевского горсовета изменил схем движения пять городских маршрутных такси - №№2, 9, 10, 63 и 79.